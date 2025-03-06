После обнаружения проблемы, компания осуществила проверку всех систем, которые были отгружены, и нашла только одного клиента с затронутым GPU.

Компания Corsair, производящая игровое оборудование, прокомментировала споры вокруг отсутствия ROPs (Raster Operation Pipelines) в недавно вышедших видеокартах серии GeForce RTX 50. Nvidia и ее партнеры-производители признали существование проблемы, и некоторые компании начали решать ее, оформляя возвраты от покупателей. Однако специалист по сборке ПК компании Corsair, CyberPowerPC, занял более активную позицию в решении проблемы.

Представитель Corsair, CorsairLucky, предоставил некоторую информацию на своем официальном сабреддите, заявив, что, узнав о проблеме, они провели тщательное изучение отчетов о производстве всех систем, отгруженных на сегодняшний день. Они обнаружили, что проблема затронула только одного покупателя, и сейчас работают с ним, чтобы предоставить замену.

Компания Nvidia, также известная как Team Green, утверждает, что проблема затронула лишь 0,5 % продуктов на базе GPU Blackwell. В заявлении Corsair также упоминается этот процент. Однако некоторые СМИ предполагают, что цифра Nvidia может быть приблизительной, а Gamers Nexus выразил сомнение в утверждении о 0,5%.



