Этот модуль обеспечивает стабильную связь в промышленных средах, где стандартные беспроводные решения не справляются.

Компания Cervoz представила широкотемпературный модуль Wi-Fi 6, который предназначен для эффективной работы в экстремальных условиях промышленной среды.

Новый модуль Wi-Fi MEC-WIFI-2042B-30 W от Cervoz обеспечивает надежное беспроводное соединение в температурном диапазоне от -40°C до 85°C. Это осуществляется благодаря технологии Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) и архитектуре 2T2R MIMO, которые обеспечивают стабильную связь с пропускной способностью до 1201 Мбит/с.

Модуль MEC-WIFI-2042B-30 W также предлагает функции, необходимые для промышленного использования. Он поддерживает протоколы безопасности корпоративного уровня, включая WPA3, и имеет встроенную функцию Bluetooth 5.2 для подключения IoT-устройств. Интерфейс PCIe 1.1 позволяет энергоэффективную работу в различных применениях.



