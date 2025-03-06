Прототип Galaxy S26 Ultra оснащен такой же конфигурацией памяти, что и предыдущая модель, а следующий флагман может быть оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2.

По слухам, Samsung уже начала разработку и тестирование своего нового флагманского смартфона Galaxy S26 Ultra. Прототип Galaxy S26 Ultra сейчас тестируется и оснащен теми же конфигурациями памяти, что и Galaxy S25 Ultra. Есть вероятность, что следующий флагман будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Компания также тестировала версии Galaxy S26 Ultra с различными объемами встроенной памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Хорошая новость для пользователей, которые еще активно используют S-Pen, состоит в том, что Samsung сохраняет поддержку этого аксессуара в предстоящем смартфоне. Пока неизвестно, вернет ли Samsung некоторые функции, которые были убраны из стилуса Galaxy S25 Ultra.