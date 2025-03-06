Square Enix выпустила обновление для игры Final Fantasy 16, в котором была удалена технология защиты от взлома Denuvo.

Square Enix выпустила обновление для Final Fantasy 16, которое удаляет защиту Denuvo от взлома. Перезапуск последней части этой серии игр был сентябре 2024 года и теперь, после примерно пяти-шести месяцев, разработчик удалит Denuvo.

Final Fantasy 16 получил положительные отзывы благодаря своему прекрасному сеттингу и удовлетворительной концовке. Это экшен-ориентированная RPG без серьезных тактических стратегий. Также игра поддерживает MFG от NVIDIA, что означает, что она может быть воспроизведена в 8K с высокими частотами кадров на NVIDIA RTX 5090.



Некоторые игроки могут опираться на технологии NVIDIA DLSS 4 Super Resolution и Frame Gen из-за высоких требований игры. Однако, учитывая, что задержек в игре было немного, ожидается, что версия без Denuvo не принесет значительного улучшения в производительности.



Удаление Denuvo из игр Square Enix не является неожиданностью, так как они уже ранее удаляли эту защиту из ряда своих проектов.