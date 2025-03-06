Обновленная версия игры, разработанная компанией Iron Galaxy, будет включать новых скейтеров, расширенные парки, более захватывающие трюки и новую музыку.

Activision объявила о выходе ремейков Tony Hawk's Pro Skater 3 и 4 на PC 11 июля. Игра, разработанная Iron Galaxy, включает в себя больше скейтеров, новые парки, новые трюки и музыку. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 будет поддерживать кроссплатформенный онлайн-мультиплеер для 8 игроков и предложит новые режимы игры.

Игроки смогут выбирать между новыми парками или игрой в классических парках из Tony Hawk's Pro Skater 3 и 4. Парки были переработаны в формате 4K с упрощенными целями и 2-минутным форматом. Также в игре будет расширены режимы Create-A-Skater и Create-A-Park, позволяющие игрокам создавать своих собственных скейтеров и парки, которыми можно будет поделиться с друзьями. Игра также предложит расширенный режим New Game+.



Официальные требования к ПК для Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 пока не разглашены, однако предполагается, что информация появится за месяц до официального релиза. Ожидается, что игра не будет требовать учетной записи Battlenet.