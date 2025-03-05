Игра получила большую популярность после показа демоверсии на Steam Next Fest.

PvPvE-мех-шутер под названием SAND будет выпущен в ранний доступ на платформе Steam 3 апреля 2025 года. Игра была представлена в демоверсии на Steam Next Fest и получила очень положительные отзывы, став одной из самых играемых демоверсий. Кроме того, проведено открытое тестирование, в котором приняли участие более 200 000 игроков.

SAND предлагает альтернативную историю 1910 года с индустриальным уклоном. Игрокам предстоит участвовать в интенсивных PvPvE-боях от первого лица, либо в одиночку, либо вместе с друзьями. Основные сражения развернутся в дюнах Софи, ранее богатом ресурсами, а теперь пустынном и бесплодном месте.

В игре игроки смогут управлять трамплерами - гигантскими ходячими базами. Трамплеры позволят хранить ресурсы, предоставлять защиту от сильных климатических условий и использоваться в бою. Игроки смогут настраивать свои трамплеры, включая их размер, конфигурацию, двигатель и отсеки, а также вооружение.



Разработчики планируют работу над игрой в течение года в рамках раннего доступа. За это время будут добавлены новые оружие, отсеки для трамплеров, острова и точки интереса, PvE-механика, механика крафтинга, косметические опции, опасности мира, визуальные улучшения и оптимизация. По мнению разработчиков, важную роль в развитии игры сыграет обратная связь сообщества, которое уже активно участвовало в ранее проведенных плейтестах и демо-версиях.