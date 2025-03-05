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ddr22
Apple представила новую линейку iPad Air M3 которая обладает значительным улучшением CPU и GPU
Обновленные модели имеют ту же стартовую цену, начиная с $599 за базовый вариант.

Apple представила новую линейку iPad Air M3, которая обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей моделью M1. Новые модели будут доступны в двух размерах - 11 дюймов и 13 дюймов. Основное изменение в новых устройствах - это обновленный чипсет, однако компания не предоставила информацию о производительности модели M3 в сравнении с M2.
Несмотря на значительные внутренние изменения, цены на новые модели iPad Air M3 остаются неизменными. Стоимость базовой модели начинается от 599 долларов, а модели с большим объемом памяти доступны по цене до 799 долларов. Для студентов также предусмотрены специальные цены, начиная от 549 долларов.
По заявлению Apple, новый чипсет M3 обеспечивает значительное улучшение производительности, включая увеличение производительности CPU и GPU до 40% и 35% соответственно, по сравнению с M1 iPad Air. Новые модели также обладают поддержкой технологии трассировки лучей, а также улучшенным нейронным движком, что обеспечивает ускорение работы с искусственным интеллектом на 60%.
Новые планшеты iPad Air M3 также поддерживают аксессуары, такие как клавиатура Magic Keyboard и Apple Pencil Pro. Предварительный заказ на новые модели уже стартовал в интернет-магазине Apple, а официальный выход в продажу запланирован на 12 марта. Устройства будут доступны в нескольких цветах и с различным объемом памяти - от 128 ГБ до 1 ТБ.

#apple
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