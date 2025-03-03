Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Apple готовится к представлению новой модели MacBook Air M4 в ближайшее время
Сообщается, что компания сворачивает продажи текущих моделей M3, подготавливаясь к запуску обновленной версии

Apple готовится к выпуску новой модели MacBook Air M4 и, согласно сообщениям, запуск может состояться уже на этой неделе. Хотя не было официального подтверждения от Apple относительно даты запуска, ожидается, что она может произойти во вторник, так как в этот день компания обычно делает анонсы.
Новая модель MacBook Air M4 будет представлена вместе с обновленными 13- и 15-дюймовыми моделями Mac. Ожидается, что MacBook Air M4 будет иметь тот же корпус, что и предыдущая модель M3 MacBook Air. Однако новая модель будет оснащена тем же 10-ядерным GPU, что и M4 iPad Pro, что повлечет за собой более высокую производительность.

Учитывая дефицит моделей iPad текущего поколения, считается, что новая линейка MacBook Air M4 будет запущена первой. Однако точной информации по поводу даты запуска пока нет.

#apple
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
9
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
3
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
4
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
34
AMD сочла нужным воздержаться от выпуска эталонных видеокарт в семействе Radeon RX 9070
2
Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
1
GMKtec представила первый мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ Pro 395
+
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
5
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
18
Nvidia выпускает GeForce Hotfix 572.65 для решения проблемы с чёрными экранами
4
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Зеленский сообщил о готовности подписать с США сделку о полезных ископаемых
9
ASUS выпускает новые BIOS для материнских плат AM5, улучшающие совместимость с чипами 9000X3D
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
9
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
98
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
13
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
8

Сейчас обсуждают

lewile
23:00
В точку, ни скальп ни реболл только замена проца. Я об этом узнал когда факту уже убил и купил слимку. Это кривость 90нм техпроцесса, самых первых, на 65нм разобрались уже.
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
RXO
22:59
Я тут. Вин11 топ.
Обновление Windows 11 24H2 замедлило новейшие процессоры Intel
lewile
22:59
Вообще мимо, вентилятор орал в попытках охладить отъезжающий в мир иной проц. Вы бы видели размеры того вентилятора...
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
lewile
22:57
Да многие так ушатали (как и я)... Это сейчас я знаю что один хрен не надолго помешало, там Кристал от подложки отапливался даже реболл спасал не надолго, только замена проца... А там ещё режим продув...
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
lewile
22:53
А вот и нарисовался 'не мастер, а сервисный инженер Александр'!!! Бумажки по почтовым ящикам раскидывают с его услугами по настройке компьютеров, интернета и Виндоус, все такие видели. Которые бабушек...
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
VAKT
22:53
маловразумительная мешанина вкупе с откровенной ерундой
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
Roditch
22:50
Тойоте придётся опять стоить завод, иначе ей не дадут нормально работать в России.
Китайские ученые создали невидимые стелс-ракеты, проанализировав ошибки США со Starliner
Евгений Никольский
22:48
Автор , у твоего отца тоже не было шансов, но ты же как то родился
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
Roditch
22:37
В Германии проблема с энергетикой и всех пересаживают на электроавтомобили. Возможно кто-то решил, что атомных станций в Германии больше, чем во Франции.
Bosch планирует продолжить сокращение своих сотрудников из-за перехода на электромобили
typym6ek
22:37
Где эти личности, которые утверждают, что Виндовс 11 топ? 10-ка работает и нормально.
Обновление Windows 11 24H2 замедлило новейшие процессоры Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем