Сообщается, что компания сворачивает продажи текущих моделей M3, подготавливаясь к запуску обновленной версии

Apple готовится к выпуску новой модели MacBook Air M4 и, согласно сообщениям, запуск может состояться уже на этой неделе. Хотя не было официального подтверждения от Apple относительно даты запуска, ожидается, что она может произойти во вторник, так как в этот день компания обычно делает анонсы.

Новая модель MacBook Air M4 будет представлена вместе с обновленными 13- и 15-дюймовыми моделями Mac. Ожидается, что MacBook Air M4 будет иметь тот же корпус, что и предыдущая модель M3 MacBook Air. Однако новая модель будет оснащена тем же 10-ядерным GPU, что и M4 iPad Pro, что повлечет за собой более высокую производительность.



Учитывая дефицит моделей iPad текущего поколения, считается, что новая линейка MacBook Air M4 будет запущена первой. Однако точной информации по поводу даты запуска пока нет.



