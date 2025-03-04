Недавно пользователь Nexus сделал полезный мод, который позволяет корректно загружать конфигурационные переменные даже после загрузки уровня, что улучшает игровую графику. Другой пользователь, работая с этим модом, смог улучшить качество глобального освещения в игре, что видно на скриншотах и видеозаписи.
Для дальнейшего улучшения непрямого освещения предлагается использовать две переменные:1. Переменная e_svoTI_DiffuseConeWidth уменьшает утечку света и по умолчанию имеет значение 8, но модификации позволяют установить значение равное 4.
2. Переменная e_svoTI_NumberOfBounces оказывает среднее влияние на производительность и по умолчанию имеет значение 2 в режиме Ultra и выше. Однако, этот параметр можно увеличить до 3, но это может сказаться на производительности.
Автор мода отмечает, что игра Kingdom Come Deliverance 2 уже оптимизирована, поэтому пользователи с новейшими видеокартами GeForce RTX 50 могут использовать эти изменения без значительного снижения производительности.