Моддер с ником "nimbul" разработал полезный мод, который позволяет корректно загружать конфигурационные переменные даже после загрузки уровня игры.

Недавно пользователь Nexus сделал полезный мод, который позволяет корректно загружать конфигурационные переменные даже после загрузки уровня, что улучшает игровую графику. Другой пользователь, работая с этим модом, смог улучшить качество глобального освещения в игре, что видно на скриншотах и видеозаписи.

Для дальнейшего улучшения непрямого освещения предлагается использовать две переменные:1. Переменная e_svoTI_DiffuseConeWidth уменьшает утечку света и по умолчанию имеет значение 8, но модификации позволяют установить значение равное 4.

2. Переменная e_svoTI_NumberOfBounces оказывает среднее влияние на производительность и по умолчанию имеет значение 2 в режиме Ultra и выше. Однако, этот параметр можно увеличить до 3, но это может сказаться на производительности.



Автор мода отмечает, что игра Kingdom Come Deliverance 2 уже оптимизирована, поэтому пользователи с новейшими видеокартами GeForce RTX 50 могут использовать эти изменения без значительного снижения производительности.