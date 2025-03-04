Предыдущие выпуски были очень популярны и быстро распроданы.

Японская компания Casio G-Shock и британский бренд Bamford готовятся к выпуску третьей коллаборационной модели часов. Предыдущие сотрудничества между этими марками были очень успешными, поскольку выпуски этих часов быстро раскупались. Детали о предстоящем сотрудничестве пока неизвестны, но учитывая успешный опыт предыдущих выпусков, можно ожидать большого интереса к новой модели.

В 2020 году Casio и Bamford выпустили первую коллаборационную модель - часы Casio GW-M5610BWD20-1ER, которые раскупились всего за три минуты. Они отличались особым дизайном и использованием аква-синего цвета, характерного для Bamford London. Вторая совместная работа, модель DW-6900BWD-1ER, вышла в 2022 году и продолжила успех предыдущей модели благодаря трехцветной концепции и специальному дизайну задней крышки.