Они оснащены 16-миллиметровым тороидальным мультимагнитным динамиком и обладают рядом особенностей, включая перевод на основе искусственного интеллекта.

На выставке MWC 2025 компания Honor представила свою последнюю разработку - наушники Honor Earbuds Open, сочетающие в себе удобный дизайн открытых ушей и функции искусственного интеллекта. Их особенности включают 16-миллиметровый тороидальный мультимагнитный динамик и уникальный дизайн. Наушники Honor Earbuds Open уже доступны в разных странах и были представлены на выставке MWC 2025. Их дизайн, вдохновленный фазами луны, имеет ушной крючок, напоминающий полумесяц и корпус, напоминающий полную луну. Открытый дизайн наушников делает их легкими и удобными в использовании. Изготовленные из силикона, безопасного для кожи, они обеспечивают комфортное ношение. Надежная фиксация за счет сплава Nitinol с памятью формы делает их идеальными для интенсивных тренировок.

Технические характеристики наушников Honor Earbuds Open включают 16-миллиметровый тороидальный мультимагнитный динамик, который обеспечивает отличное качество звука. Они также имеют класс защиты IP54, что делает их устойчивыми к пыли и брызгам воды. В наличии есть два варианта расцветки - золотистый и черный.

Одной из ключевых особенностей Honor Earbuds Open является функция искусственного интеллекта. Наушники поддерживают перевод на основе искусственного интеллекта, позволяя пользователям общаться на разных языках. Другие функции включают умные подсказки, фильтрацию шума, контроль касанием и длительное время работы без подзарядки. В комплекте поставляется зарядный корпус, позволяющий дополнительно заряжать наушники по мере необходимости.

