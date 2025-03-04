В рамках проекта HMD The Better Phone Project исследования были проведены с участием 25 000 родителей и детей в различных странах.

В ходе опроса, который провела компания HMD среди 25 000 родителей и детей из разных стран, выяснилось, что некоторые дети сталкиваются с различными опасностями, такими как преследования, издевательства и контакты с незнакомцами. Это стало основной причиной, по которой компания решила разработать специальную линейку смартфонов для детей со встроенными функциями безопасности.

HMD Fusion X1 является первым смартфоном из этой линейки и получил поддержку Xplora, известной своими смарт-часами для детей. Он оснащен функциями, позволяющими родителям контролировать активность подростков и обеспечивать им безопасность как в интернете, так и за его пределами. С помощью специального приложения родители могут отслеживать местоположение своего ребенка, установить временные ограничения для использования телефона, а также устанавливать список контактов, с которыми ребенок может общаться. Более того, в случае чрезвычайной ситуации ребенок может быстро вызывать помощь.

HMD Fusion X1 включает в себя модульный дизайн, что позволяет добавлять и изменять компоненты в соответствии с потребностями ребенка. Смартфон также имеет защищенный корпус, который выдерживает падения и удары.

