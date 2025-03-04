В этом проекте используется "процесс статической перекомпиляции", чтобы переделать версию игры Sonic Unleashed, изначально выпущенную для Xbox 360, для современных компьютеров с Windows и Linux.

Фанатский проект под названием "Unleashed Recompiled" представляет неофициальный порт культовой игры Sonic the Hedgehog на ПК. Этот проект создан для переделки версии игры Sonic Unleashed, которая была выпущена под платформу Xbox 360, так чтобы она была доступна на современных компьютерах с операционными системами Windows и Linux.

С помощью "процесса статической перекомпиляции", разработчики портировали версию игры Sonic Unleashed для Xbox 360 на платформу ПК. В настоящее время этот порт доступен на странице проекта на GitHub.



Sonic Unleashed - это игра, в которой игроки могут управлять главным героем Соником. Герой путешествует по различным мирам, чтобы восстановить силу Изумрудов Хаоса.