Microsoft уменьшает поставки на континент, возможно в рамках своей мультиплатформенной стратегии.

В Европе ситуация с доступностью консолей Xbox Series X становится все более проблематичной. Поскольку продажи Xbox падают, Microsoft отправляет в Европу все меньше консолей. Наибольшая нехватка консолей наблюдается у модели Series X, в то время как Series S все же доступна. Социальные сети заполнились сообщениями геймеров, которые пытаются найти консоль в наличии. Хотя Microsoft не подтвердила, что консоль снята с производства, некоторые ритейлеры уже не ожидают новых поставок. В Великобритании запасы Xbox Series X на складах исчезли и геймеры сейчас с трудом могут найти эту консоль. Хотя в некоторых крупных магазинах, таких как Argos, консоли Series X все еще присутствуют, во многих регионах она недоступна для самовывоза или доставки. В Польше ситуация аналогичная и недостаток консолей был замечен уже в декабре. Microsoft объясняет это праздничным спросом. Однако в Германии ситуация более благоприятная, в MediaMarkt и других магазинах консоли Series X все еще есть в наличии. Найти Xbox Series X Digital Edition без дисковода проще. Даже в Соединенных Штатах все больше магазинов предлагают бездисковые системы и комплекты. Вероятно, это связано с тем, что Microsoft с каждым днем все больше ориентируется на цифровую дистрибуцию игр и прогрессирующий тренд удаления физического носителя (диска) в игровой индустрии.

