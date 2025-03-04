Дисплей может быть развернут вертикально для увеличения размера экрана до 18,1 дюйма или свернут до компактной 13-дюймовой формы для традиционных задач.

Компания Lenovo представила концептуальный ноутбук ThinkBook Codename Flip на выставке MWC 2025. Главной особенностью этого устройства является складной OLED-дисплей размером 18,1 дюйма, который предлагает профессионалам различные режимы работы и инструменты для повышения производительности с помощью искусственного интеллекта.

Дизайн ноутбука включает в себя складную OLED-панель, которая может использоваться в различных режимах. Дисплей может быть развернут вертикально для увеличения размера экрана до 18,1 дюйма или свернут до компактной 13-дюймовой формы для традиционных задач.

ThinkBook Codename Flip имеет пять различных режимов работы. В режиме "раковина" устройство может использоваться в компактной форме для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц. Вертикальный режим позволяет развернуть экран вертикально, занимая больше места и делая его идеальным для чтения документов и программирования. В режиме "поделиться" пользователи могут разделять экран на две части и использовать разные приложения одновременно.

