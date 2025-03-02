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ddr22
Govee представила устройство для умного дома - Smart Thermo-Hygrometer 2s Lite
Собранные данные можно отслеживать удаленно в приложении Govee, которое также позволяет экспортировать данные.

Компания Govee представила в Северной Америке новое устройство для умного дома - Goveelife Smart Thermo-Hygrometer 2s Lite, предназначенное для измерения температуры и влажности. Оно измеряет температуру с точностью до 0,3°C и влажность с точностью до 3% RH. Данные обновляются каждые две секунды и могут быть просмотрены удаленно с помощью приложения Govee, которое также предлагает возможность экспорта данных.

С помощью приложения можно установить сигнал на определенные значения температуры или влажности, что позволит быть в курсе изменений и получать push-уведомления или электронные письма. Приложение также предлагает информацию о тенденциях за последние 20 дней и имеет возможность экспорта данных за два года.

Устройство может быть интегрировано с другими умными устройствами дома, благодаря своей совместимости с Matter. Кроме того, оно может быть управляемо с помощью голосовых команд через популярных помощников, таких как Amazon Alexa или Google Assistant.

Govee Thermo-Hygrometer 2s Lite отличается компактным размером, работает на двух батарейках AAA и имеет срок службы до двух лет.

#govee
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