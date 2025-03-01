Рендеры также включают модель iPhone 17 Air с ультратонким дизайном и однообъективной камерой на задней панели.

Компания Apple планирует значительно изменить дизайн моделей iPhone 17 и iPhone 17 Pro, включая переход на частично стеклянный, частично алюминиевый корпус и новую панель камеры на верхней части устройства. Последние CAD-рендеры, опубликованные Sonny Dixon, подтверждают эти изменения и также показывают модель iPhone 17 Air, с ультратонким дизайном и однообъективной камерой. Ожидается, что iPhone 17 Air будет иметь 48-мегапиксельный сенсор камеры и без возможности записи пространственного видео из-за отсутствия двухлинзовой камеры.

Стандартная модель iPhone 17 будет иметь дизайн, очень похожий на текущую версию, с вертикальной двойной камерой и возможностью записывать пространственное видео. Однако модели iPhone 17 Pro будут иметь редизайн с уникальной панелью камеры, которая проходит по всей ширине устройства, и трехлинзовым массивом камеры. Также ожидается наличие сканера LiDAR, светодиодной вспышки и микрофона.







