Архитектура включает новые вычислительные блоки, улучшения в области трассировки лучей и искусственного интеллекта, а также трассировку контура.

Компания AMD представила новую архитектуру графических процессоров RDNA 4, разработанную специально для геймеров. Архитектура RDNA 4 включает в себя новые вычислительные блоки, модернизированные ядра для трассировки лучей, улучшения в области искусственного интеллекта и трассировку контура. Она предназначена для повышения производительности в играх и основана на предыдущей модели RDNA 3.

В сравнении с RDNA 2, GPU RDNA 4 обеспечивает почти двукратный прирост в растеризации, 2,5-кратный прирост в трассировке лучей и 3,5-кратный прирост в рабочих нагрузках искусственного интеллекта. Архитектура включает новые вычислительные блоки с улучшенными матричными операциями и векторными блоками, а также улучшенные ядра трассировки лучей, способные работать с более сложной геометрией.

AMD также внесла улучшения в шейдинг и память. Новые шейдеры RDNA 4 могут динамически распределять регистры и лучше справляться с задержками в памяти. Кэш-память также была модернизирована, включая улучшения в кэше третьего поколения Infinity Cache.

В области трассировки лучей, RDNA 4 предлагает новые ядра трассировки лучей третьего поколения, обеспечивающие более высокую скорость пересечения лучей, улучшенное сжатие BVH и ускоренное обход лучей. Эти новые ядра обеспечивают значительное увеличение производительности. Кроме того, AMD разработала новое решение для сокращения затрат на обход, что приводит к снижению требований к памяти и увеличению производительности обхода.