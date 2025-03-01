Такая разница в производительности объясняется тем, что чип A18, используемый в iPhone 16e, имеет на одно ядро GPU меньше по сравнению с версиями, используемыми в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Графический процессор (GPU) A18 в iPhone 16e работает значительно медленнее, чем A16 Bionic двух поколений, в тесте 3DMark Wild Life Extreme Unlimited. Это связано с применением тактики чип-биннинга, в результате которой в A18 используется на одно ядро GPU меньше, чем в A16 Bionic. Это различие в аппаратной конфигурации приводит к значительному снижению производительности A18.

Это уже второй бенчмарк, который выявляет низкую производительность A18 и потенциально умаляет привлекательность iPhone 16. Ранее в бенчмарке Geekbench 6 Metal было показано, что A18 на 15 процентов медленнее, чем обычная SoC.

Тест 3DMark Wild Life Extreme Unlimited, проведенный ютубером Dave2D, показал результаты, которые также свидетельствуют о медленной работе A18. В этом тесте 4-ядерный GPU, который принадлежит A18, набрал 2 882 балла, в то время как A16 Bionic достиг 3 170 баллов.



Отметим, что это лишь один аспект производительности iPhone 16, и другие характеристики могут все еще остаться привлекательными для пользователей.