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ddr22
На азиатских рынках появился прототип адаптера мониторинга для проблемных разъемов питания NVIDIA
Адаптер представляет собой печатную плату с индивидуально проложенными линиями +12 В, позволяющими точно измерять ток по каждой линии питания.

На азиатских рынках появился прототип адаптера мониторинга для проблемных разъемов питания NVIDIA 12VHPWR/12V-2x6, который может предложить временное решение для владельцев RTX 5090. Опасения по поводу тепловых проблем и недостатков питания у данной видеокарты не утихают. Прототип представляет собой печатную плату, которая содержит индивидуальные линии +12 В через шунтирующие резисторы.

Это позволяет измерять ток по каждой линии питания с высокой точностью, при этом функциональность заземления и сенсорного контакта остается сохраненной. Адаптер оснащен функциями контроля напряжения и сигнализацией перегрузки. Также на плате присутствует USB-порт для вывода данных на пользовательский дисплей. Интересно отметить, что в текущей версии отсутствует функция мониторинга температуры, а основное внимание уделяется показателям распределения тока.Однако такие решения для мониторинга проблем не решают фундаментальные дизайнерские проблемы, которые, по сообщениям, влияют на видеокарты NVIDIA. Этот прототип адаптера может предоставить владельцам RTX 5090 временное решение, но не является полным решением проблемы.

#nvidia
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