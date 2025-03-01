LPDDR5M работает при напряжении 0,98 В, что является более низким значением по сравнению с LPDDR5X (1,05 В).

Компания SK hynix сообщила о разработке нового стандарта памяти LPDDR5M, который предполагается более энергоэффективным по сравнению с существующим стандартом LPDDR5X. Инсайдеры полагают, что новый стандарт будет работать при более низком напряжении, что позволит снизить энергопотребление на приблизительно 8% по сравнению с текущим стандартом. LPDDR5M — это тип памяти, разработанный для мобильных приложений, и обещает быть самым быстрым стандартом мобильной памяти.

Компания SK hynix планирует завершить разработку проекта LPDDR5 Turbo (T) до конца 2023 года. Первая демонстрация нового стандарта состоялась в феврале прошлого года на конференции IEEE Solid State Circuit Conference. Однако, на данный момент на рынке доступен стандарт LPDDR5X. LPDDR5M будет выпущен в качестве альтернативы этому стандарту, обещая более эффективную работу и пониженное энергопотребление.

