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ddr22
PowerColor готовит обновление дизайна своих видеокарт для RDNA 4 от AMD
Недавно появилась информация о моделях Spectral White, включающих в себя черные дизайны Red Devil, Hellhound и Reaper

PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Spectral White - новая видеокарта от PowerColor, которая представляет собой обновление дизайна для грядущего поколения видеокарт RDNA 4 от AMD. Теперь PowerColor решила представить обновленный дизайн своих видеокарт, включая Red Devil и Reaper. Вместе с этим, китайский рынок также получит эксклюзивные модели PowerColor Radeon RX 7650 GRE Reaper в варианте Spectral White.
Недавняя утечка от PowerColor раскрыла неанонсированный вариант Spectral White SKU, который обладает белой эстетикой как на печатной плате, так и на кронштейне ввода/вывода. Хотя в отчете не было никаких серьезных сюрпризов, возможностей для подсветки RGB не было обнаружено.
Hellhound Spectral White ожидается как продукт, который обеспечит высококлассные характеристики по выгодной цене. В настоящее время нет конкретных деталей об этой видеокарте, но они, скорее всего, будут представлены в ближайшее время.

#powercolor
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