Устройство имеет толщину всего 5,75 мм и оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, двумя 50-Мп камерами и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

Компания Tecno представляет свой новый смартфон Spark Slim на выставке MWC 2025. Устройство является самым тонким смартфоном в мире с толщиной всего 5,75 мм, одновременно имея впечатляющий аккумулятор емкостью 5200 мАч. На данный момент, устройство представлено только как концепт и его демонстрацию можно увидеть на стенде Tecno на выставке в Барселоне.

Tecno Spark Slim имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1224p (1,5K) и частотой обновления 144 Гц. Этот дисплей обладает закругленными краями, придавая смартфону стильный и современный вид. Он также оснащен двумя 50-мегапиксельными камерами, обеспечивающими высококачественные фотографии. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Однако, пока неизвестно, когда Tecno Spark Slim будет доступен для широкой публики и какова будет его стоимость. Компания официально не сообщила о планах по выпуску этого ультратонкого смартфона.



