Эта новая функция помогает защитить пользователей от киберугроз, таких как текстовые сообщения с мошенническими предложениями или вредоносные веб-страницы.

Компания Norton добавила новую функцию Genie Scam Protection в свои продукты безопасности Norton 360. Эта функция использует искусственный интеллект для обнаружения мошенничества, которое может быть трудно распознать человеку. Она помогает защитить пользователей от потери денег и личной информации при чтении текстовых сообщений, заманчивых предложений и просмотре веб-страниц.

Стандартные антивирусные программы не всегда могут обнаружить мошенников, которые часто используются в текстовых сообщениях или на веб-страницах. Такие мошенники могут отправлять поддельные сообщения с вредоносными ссылками или использовать другие методы кражи информации.



Genie Scam Protection внедряет специальные механизмы для выявления мошеннической деятельности. Она использует искусственный интеллект, чтобы сравнивать сообщения и веб-страницы с базой данных известных мошеннических схем. Если система обнаруживает подозрительный контент, она предупреждает пользователя и предлагает принять меры предосторожности.