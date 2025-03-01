HMD 130 Music будет иметь огромный динамик на задней панели и кнопки управления мультимедиа.

Компания HMD готовится представить два новых телефона под маркой HMD, HMD 130 Music и HMD 150 Music. Утечка информации позволяет нам заглянуть в дизайн этих устройств и узнать подробности о их функциональности.

Первый из них, HMD 130 Music, имеет схожий дизайн с Nokia 130 (2023). Телефон достаточно толстый и оснащен огромным динамиком на задней панели. Некоторые изменения были внесены в расположение элементов, например, светодиодная вспышка теперь находится в верхней части телефона. Также на устройстве есть черные полосы с каждой стороны.



Помимо своего уникального дизайна, HMD 130 Music будет иметь кнопки управления мультимедиа, позволяющие просто и удобно контролировать воспроизведение аудио. Данный телефон доступен в нескольких цветовых вариантах, включая черный, красный и белый.



Также появились утечки информации о HMD 150 Music. И хотя меньше известно о этой модели, предполагается, что она будет иметь схожий дизайн с HMD 130 Music, но с некоторыми усовершенствованиями и дополнительными функциями.



