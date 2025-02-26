Недавно появились результаты бенчмарков GPU M4 MacBook Air, которые показывают, что устройство будет конкурировать с текущими моделями MacBook Pro.

Apple готовится анонсировать новый M4 MacBook Air, который будет обладать графической производительностью, сравнимой с M4 iPad Pro. Бенчмарки GPU M4 MacBook Air, появившиеся на Geekbench, показывают, что устройство будет конкурировать с текущими моделями MacBook Pro и обладать высокой производительностью благодаря использованию 10-ядерного чипа с 24 ГБ оперативной памяти. Уточняется, что M4 MacBook Air будет использовать ту же 3-нм архитектуру TSMC, что и M3, но с повышенной эффективностью.

По наблюдениям в магазинах Apple по всему миру, запасы текущих моделей MacBook Air сокращаются, что может свидетельствовать о скором появлении нового M4 MacBook Air. Кроме того, уточняется, что M4 MacBook Air будет работать на базе macOS Sequoia 15.2, что соответствует версии 24C2101.



