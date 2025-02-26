Apple готовится анонсировать новый M4 MacBook Air, который будет обладать графической производительностью, сравнимой с M4 iPad Pro. Бенчмарки GPU M4 MacBook Air, появившиеся на Geekbench, показывают, что устройство будет конкурировать с текущими моделями MacBook Pro и обладать высокой производительностью благодаря использованию 10-ядерного чипа с 24 ГБ оперативной памяти. Уточняется, что M4 MacBook Air будет использовать ту же 3-нм архитектуру TSMC, что и M3, но с повышенной эффективностью.
По наблюдениям в магазинах Apple по всему миру, запасы текущих моделей MacBook Air сокращаются, что может свидетельствовать о скором появлении нового M4 MacBook Air. Кроме того, уточняется, что M4 MacBook Air будет работать на базе macOS Sequoia 15.2, что соответствует версии 24C2101.
Apple готовится анонсировать новый M4 MacBook Air, который будет обладать графической производительностью, сравнимой с M4 iPad Pro. Бенчмарки GPU M4 MacBook Air, появившиеся на Geekbench, показывают, что устройство будет конкурировать с текущими моделями MacBook Pro и обладать высокой производительностью благодаря использованию 10-ядерного чипа с 24 ГБ оперативной памяти. Уточняется, что M4 MacBook Air будет использовать ту же 3-нм архитектуру TSMC, что и M3, но с повышенной эффективностью.