Последнее обновление Black Desert вышло пять месяцев назад и добавило средневековую Корею в игру.

Компания Pearl Abyss представила план контента для игры Black Desert на март, который обещает множество новых функций и улучшений. Одним из ключевых обновлений будет появление первого хардкорного сервера в истории игры. На этом сервере игроки будут сталкиваться с высоким уровнем сложности. Чтобы выжить, игрокам придется накапливать очки, побеждая монстров и других игроков. Уникальность этого сервера заключается в ограничении времени игры – всего два часа в день. Очки, накопленные игроками, можно обменять на щедрые награды.

Кроме того, мартовское обновление привнесет завершающую главу сюжетной линии Atoraxxion, Orzekea. Игрокам предстоит раскрыть все тайны этого увлекательного мира и получить немало приятных сюрпризов.



В дополнение к обновлениям сюжета, разработчики Black Desert обещают несколько значимых изменений в качестве жизни. Детали об этих изменениях пока оставлены в тайне.