Технический анализ был проведен Digital Foundry.

Новый технический анализ Monster Hunter Wilds показал, что игра работает на разрешениях 720p на PlayStation 5 и Xbox Series X в режиме производительности. Это связано с тем, что в игре используются динамическое разрешение, которое может понижаться до 720p в сложных сценах и подниматься до 1080p в легких сценах. Также было отмечено, что режим производительности имеет размытое изображение и некоторые урезания визуальных настроек.

Однако она также использует технологию AMD FSR 1 для повышения разрешения до 4K без временного апсемплинга, хотя это усложняет визуальные эффекты. В целом, технический анализ указывает на проблемы с качеством изображения и производительностью игры на обеих консолях. Это вызывает разочарование у игроков, особенно в отношении качества изображения.