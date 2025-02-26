Независимые тесты на дефектных RTX 5070 Ti показывают более значительное снижение производительности.

Недавно стало известно, что некоторые графические процессоры RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti от NVIDIA имеют маленькое количество ROP (на 8 меньше, чем обычно). Это было официально признано компанией, хотя только около 0,5% всех карт страдают от этой проблемы. Ожидается, что это приведет к двузначному снижению производительности для тех, у кого есть такие дефектные карты. Во время независимого тестирования одним из пользователей было показано, что RTX 5070 Ti с недостающими ROPs имеет существенное снижение производительности.

Пользователь "Der Zeitgeist" протестировал свою MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC и заметил, что карта продемонстрировала худшие результаты, чем обычно. Это подтверждает, что недостаток ROPs влияет на производительность карты. Однако компания NVIDIA утверждает, что это снижение производительности составляет всего около 4%. В целом, эта проблема касается очень небольшой группы пользователей, но для тех, кто попадает в этот процент, она может быть заметна. Эти проблемы с графическими процессорами приходят на фоне уже сложной ситуации в отношении доступности и цен на видеокарты. Запасы карт RTX 5070 Ti по стартовой цене $749 малы, что только усиливает неудовлетворенный спрос на рынке. В любом случае, для пользователей, ожидающих покупку RTX 5070 Ti, важно быть осведомленными о возможной проблеме с ROPs и ее потенциальном влиянии на производительность.