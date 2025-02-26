QR-коды будут использоваться с целью повышения безопасности.

Google планирует изменить способ аутентификации для входа в Gmail и отказаться от использования SMS-кодов. Один из ведущих представителей по безопасности в компании подтвердил эту информацию. Вместо этого, Google планирует использовать QR-коды, которые пользователи смогут отсканировать с помощью камеры своего устройства.

Согласно раскрытым инсайдерским источникам, Gmail проведет изменения с целью повысить безопасность аутентификации. Текущая система SMS-кодов считается небезопасной, поэтому ее замена является логичным шагом. Вместо нее, пользователи смогут использовать QR-коды для аутентификации своих аккаунтов. Этот метод более безопасный, так как QR-коды могут быть созданы и использованы только на конкретном устройстве.



Использование QR-кодов для аутентификации предоставит пользователям дополнительный уровень безопасности. В отличие от SMS-кодов, которые могут быть перехвачены злоумышленниками, QR-коды предоставляют уникальный и единственно возможный способ доступа. Таким образом, аутентификация через QR-коды повысит безопасность логинов в Gmail.



Это решение Google также может быть связано с усилением мер по борьбе с мошенничеством и кибератаками, так как QR-коды гораздо менее подвержены взлому и не могут быть использованы для мошенничества. Переход от SMS-аутентификации к QR-кодам позволит Google обеспечить более безопасный и надежный способ доступа к аккаунтам Gmail.



