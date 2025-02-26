Новый чип сохраняет производительность, сравнимую с памятью DRAM.

Китайский стартап Numemory представил новый чип памяти класса хранения данных под названием NM102. Этот чип является улучшенной версией предыдущего модели NM101 и имеет емкость 128 Гб. Он предназначен для использования в настольных системах хранения данных.

NM102 предлагает удвоенную емкость по сравнению с предшественником, при этом сохраняя высокую производительность, сравнимую с DRAM. Это означает, что новый чип памяти обеспечивает больше места для хранения данных и быстрый доступ к ним.



Numemory разработала одноуровневые ячейки памяти (SLC), которые позволяют достичь высокой емкости без ущерба для производительности. Это достижение помогает улучшить хранение данных и повысить скорость обработки.



NM102 представляет собой продолжение линейки памяти класса хранения данных Numemory, который ранее предложил чип NM101. Новый чип обеспечивает увеличенную емкость в два раза.



