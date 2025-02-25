Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
В бенчмарке G3D Mark от PassMark, Nvidia GeForce RTX 5090 оказалась слабее RTX 4090
Вначале RTX 5090 была лидером в тесте, но после дальнейшего тестирования она опустилась на второе место.

Топовая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 по-прежнему имеет некоторые проблемы, несмотря на ожидания геймеров от этой модели. После показателя первого места в бенчмарке G3D Mark от PassMark в начале месяца, RTX 5090 сейчас занимает второе место после RTX 4090. Несмотря на небольшое преимущество платы Blackwell в 2,85% над Ada Lovelace, последующее тестирование большего количества образцов обоих устройств показало, что это преимущество исчезло.

Образцов RTX 4090 было протестировано несколько сотен и их средний балл вырос, в то время как для GeForce RTX 5090 выборка увеличилась, но средний результат снизился. Эта ситуация показывает, что RTX 5090 имеет потенциал вернуть себе первое место в бенчмарке, когда появится больше образцов для тестирования.

Используемый набор тестов включает в себя DirectX 9-12 и вычисления на GPU. Появление проблем с драйверами уже было замечено, и некоторые карты RTX 5090 перестали работать после обновления ПО. Кроме того, маленькая выборка образцов для карты Blackwell и отсутствие Raster Output Pipelines (ROPs) на некоторых платах GeForce RTX 5090 также могут быть потенциальными причинами такой ситуации. Низкая доступность устройств также оказывает влияние на количество видеокарт, доступных для бенчмарков.

#nvidia geforce rtx 5090
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
30
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
22
Учёные обнаружили, что некоторые предметы 3000-летнего клада изготовлены из метеоритного железа
+
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
На фоне усиливающего дефицита Xbox Series X, сообщается о полном прекращении поставок в Бразилию
+
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
9
В Gmail планируют отказаться от аутентификации по SMS сообщениям в пользу одноразовых QR-кодов
+
Флагман Vivo X200 Ultra получит обновление всех тыльных камер
2
Оптические диски Fluo-ray позволят хранить до 10 ТБ информации по себестоимости всего в 1$
4
Представлен Tank 400 c бензиновым и дизельным двигателями
2
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
12
Согласно новому отчету KISTEP, Китай опережает Южную Корею в полупроводниковых технологиях
+
PS5 Pro стартовала в США хуже, чем PS4 Pro, но приносит Sony больше денег
+
«Капитан Америка 4» собрал $190 млн в первую неделю и всего 30 млн за вторую неделю проката
2
The Elder Scrolls VI будет происходить в Хаммерфелле и Хай Роке с 12-13 крупными городами
+
Microsoft показала переделанное меню «Пуск» в Windows 11 с автогруппировкой программ
1
Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
1

Популярные статьи

Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
23
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
37
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
6
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
11
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
33
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
12
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
25
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
9
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
8

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
09:30
Принял к сведенью? Правильно, почитай, тебе надо! )))
Трамп заявил, что обсуждает с Путиным крупные сделки по экономическому развитию между США и РФ
Руслан Знамов
09:19
а помните разок у нвидиа было, что видопамять вся недоступна была. Не помню какая видюха ...
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
Антон Тутынин
09:15
Пшеки даже и не завыли про нападение Путина?
Фрагмент ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на территорию Польши
Антон Тутынин
09:09
Тогда и нужно было их выпускать на ядрах Bulldozer🤣🤣🤣
Легендарный Джим Келлер призвал не распродавать Intel за бесценок
Юрий Филатов
09:04
Вы не правильно на тесты смотрите! Вам же дали фейковые кадры в дегенераторе! На них смотреть надо! Не 30 фпс в 4к, а 90!
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
Антон Тутынин
09:00
Штош, продам 2 дуалшока4 в таком случае)))
Евросоюз запретил ввоз в РФ геймпадов Xbox и PlayStation
Andrey Kovalchuk
08:49
А они ничо и не сравнивает. Его дело высрать гавны на вентилятор, чтобы побольше камментов собрать 😆
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
BruteForce
08:46
В этой теме Чумбе уже насрали на лицо?
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
AndreY33_80
08:43
Шокер Аликс определенно просится в дудок чимбалу
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
Владимир Кассалинский
08:41
Мат. плата с разъемом М.2, лучше взять NVME SSD с радиатором. Будет быстрее и надежнее. Даже самый шлак, с нормальным охлаждением будет жить долго. На корпусе можно сэкономить, на ойзоне за тыщёнку. В...
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем