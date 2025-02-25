Вначале RTX 5090 была лидером в тесте, но после дальнейшего тестирования она опустилась на второе место.

Топовая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 по-прежнему имеет некоторые проблемы, несмотря на ожидания геймеров от этой модели. После показателя первого места в бенчмарке G3D Mark от PassMark в начале месяца, RTX 5090 сейчас занимает второе место после RTX 4090. Несмотря на небольшое преимущество платы Blackwell в 2,85% над Ada Lovelace, последующее тестирование большего количества образцов обоих устройств показало, что это преимущество исчезло.

Образцов RTX 4090 было протестировано несколько сотен и их средний балл вырос, в то время как для GeForce RTX 5090 выборка увеличилась, но средний результат снизился. Эта ситуация показывает, что RTX 5090 имеет потенциал вернуть себе первое место в бенчмарке, когда появится больше образцов для тестирования.

Используемый набор тестов включает в себя DirectX 9-12 и вычисления на GPU. Появление проблем с драйверами уже было замечено, и некоторые карты RTX 5090 перестали работать после обновления ПО. Кроме того, маленькая выборка образцов для карты Blackwell и отсутствие Raster Output Pipelines (ROPs) на некоторых платах GeForce RTX 5090 также могут быть потенциальными причинами такой ситуации. Низкая доступность устройств также оказывает влияние на количество видеокарт, доступных для бенчмарков.