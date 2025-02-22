Обновление включает в себя улучшения функциональности Activities, такие как отображение деталей на карточках без спойлеров, а также поддержку эмодзи Unicode 16.0 и изменения в родительском контроле.

Бета-версия нового системного программного обеспечения PlayStation 5 доступна для пользователей для тестирования перед публичным релизом. Обновление включает в себя улучшения Activities и другие нововведения. Улучшения Activities включают возможность просмотра деталей непосредственно на карточке и скрытие спойлеров. Другие изменения включают поддержку эмодзи Unicode 16.0, изменения в родительском контроле, улучшенную производительность и стабильность системного программного обеспечения, а также улучшенное удобство использования сообщений на некоторых экранах.

Последние обновления системного программного обеспечения PlayStation 5 сфокусированы на улучшении видов деятельности. В последнем обновлении каждый вид деятельности теперь отображает свой текущий статус. Кроме того, обновления также включают улучшение функциональности и повышение производительности и стабильности прошивки. Последние обновления были относительно небольшими по сравнению с предыдущим крупным обновлением, которое включало новые функции, такие как Welcome Hub, улучшения Remote Play, персонализированные профили 3D-аудио и другие.