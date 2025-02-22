Предполагается, что проблемы с поставками вызваны землетрясением на Тайване, а также отладкой чипов из-за проблем с производительностью.

Новые видеокарты GeForce RTX 5070 и RTX 5060 от Nvidia будут мало доступны на старте продаж.

GeForce RTX 5070 от Nvidia должна появиться в магазинах 5 марта, одновременно с запланированным AMD выпуском Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Даты выхода RTX 5060 и RTX 5060 Ti неизвестны, но, по слухам, они появятся где-то в апреле. Однако из-за недавнего землетрясения на Тайване, которое нанесло значительный ущерб, выход RTX 5070 Ti, как ожидается, будет отложен. Логично предположить, что выпуск RTX 5060 (и RTX 5060 Ti) также будет отложен.



Помимо проблем с поставками, некоторые чипы требуют отладки из-за проблем с производительностью. Это совпадает с предыдущими сообщениями о задержках графических процессоров Nvidia серии RTX 50 для ноутбуков, которые также были вызваны проблемами с производительностью. Из этих трех моделей RTX 5070 и RTX 5060, скорее всего, будут затронуты нехваткой VRAM.