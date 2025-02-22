Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Обновление 15-го сезона Overwatch 2 было хорошо принято игроками
Одно из значительных изменений в этом обновлении - возвращение лутбоксов, что позволяет игрокам зарабатывать косметические предметы.

Обновление 15-го сезона Overwatch 2, выпущенное 18 февраля, получило положительные отзывы и привело к увеличению числа игроков после убытков, понесенных из-за появления феномена Marvel Rivals. Одно из ключевых изменений заключается в возвращении лутбоксов, которые были удалены из игры. Теперь игроки могут заработать до трех коробок в неделю, а победы в игре помогают ускорить этот процесс. Это решение было принято после отрицательной реакции сообщества игроков, которые обнаружили, что им было сложно получать новую косметику без использования валюты.
Кроме того, разработчики также ввели систему перков, которая позволяет игрокам получать различные бонусы и улучшения для своих героев по мере прохождения матчей. Это помогает изменить стратегию игроков во время раундов и добавляет новые тактические элементы в геймплей. Введение перков является одним из способов конкурировать с Marvel Rivals и привлечь обратно игроков, которые ушли из-за отсутствия новых функций в Overwatch 2.

#overwatch 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
9
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
2
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
4
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
2
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
4
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
3
Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
1
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
+
VideoCardz: рекомендованные цены на GeForce RTX 5000 все больше кажутся фейковыми
3
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
2
В Амурской области к 2028 году появится новая ТЭС на 450 МВт
+
GTA 5 получит некст-ген обновление для ПК 4 марта – появится новый контент и системные требования
3

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
26
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
9
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
17
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
31
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
68
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
32
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
4
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1

Сейчас обсуждают

Lesk
04:10
Кровососы
С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки с фундаментом - бани, теплицы, сараи
Товарищ Ким
03:48
llama 3.3 70b на голову лучше разрекламированной DS R1! Но требует много оперативной памяти:
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
Товарищ Ким
03:42
Подождите, на подходе разъёмы с кристаллами "Сваровски", и апарт-бутик разъёмами из безксислородной меди, руда которой была добыта на спутнике Плутона!
В продаже заметили угловые адаптеры питания 12VHPWR с дисплеем и вентилятором
Yilec
03:27
Даже в такой короткой статье в последнем абзаце столько воды, что можно утонуть.
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
Эдуард Кузнецов
03:16
Лохи для того и созданы что бы их доить, вот производители гаджетов и пользуются данной проблемой, поминая добрым словом нвидию. Курткофилия чемто схожа с аудиофилией и яблодрочеством, благодатная поч...
В продаже заметили угловые адаптеры питания 12VHPWR с дисплеем и вентилятором
Товарищ Ким
02:52
Лучше поздно, чем,,,,
OPPO планирует укрепить позиции на рынке тонких и лёгких смартфонов выпустив Find X8 Ultra
Диман
02:41
за счет оптимизации 4060 дров и не оптимизации 3060 уже везде 4060 быстрее на 10 кадров обычно. хотя может в играх где не хватает 8 гигов и наоборот
GeForce RTX 5090 разогнали до 3,48 ГГц, побив сразу несколько мировых рекордов
Андрей Афанасов
02:19
Да кому эта площадь всыпалась? Большинство людей интересует возможность создавать тексты с использованием бранных слов, эротические темы и темы связанные с насилием. А не эта хрень. Лучше бы с них цен...
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
Sanguine_person
01:52
Jonsbo hx6200d ты ли это?
Новый низкопрофильный кулер ID-Cooling IS-67-XT может отвести до 150 Вт тепла
Тимур Реутский
01:51
"стратегия которую успешно до этого использовали Майкрософт и Сони" а ничего что Нинтендо уже давно делает консоли с обратной совместимостью, ещё со времён геймбоя?😂
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем