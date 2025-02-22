Одно из значительных изменений в этом обновлении - возвращение лутбоксов, что позволяет игрокам зарабатывать косметические предметы.

Обновление 15-го сезона Overwatch 2, выпущенное 18 февраля, получило положительные отзывы и привело к увеличению числа игроков после убытков, понесенных из-за появления феномена Marvel Rivals. Одно из ключевых изменений заключается в возвращении лутбоксов, которые были удалены из игры. Теперь игроки могут заработать до трех коробок в неделю, а победы в игре помогают ускорить этот процесс. Это решение было принято после отрицательной реакции сообщества игроков, которые обнаружили, что им было сложно получать новую косметику без использования валюты.

Кроме того, разработчики также ввели систему перков, которая позволяет игрокам получать различные бонусы и улучшения для своих героев по мере прохождения матчей. Это помогает изменить стратегию игроков во время раундов и добавляет новые тактические элементы в геймплей. Введение перков является одним из способов конкурировать с Marvel Rivals и привлечь обратно игроков, которые ушли из-за отсутствия новых функций в Overwatch 2.

