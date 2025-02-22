Консоль оборудована триггерами с эффектом Холла и джойстиками с "противоскользящей" текстурой.

Retroid официально представила свою новую консоль Pocket Flip 2. Компания опубликовала на своих социальных сетях короткое видео, которое демонстрирует устройство с разных ракурсов. На видео видно, что устройство имеет кнопки регулировки громкости, разъемы 3,5 мм для наушников, кардридер microSD и порт USB Type-C. Однако на левой стороне нет портов. Триггеры с эффектом Холла и джойстики с противоскользящей текстурой также были подтверждены.

Одной из ключевых особенностей Pocket Flip 2 является OLED-дисплей. Кроме того, есть отверстие для шнурка.

Хотя Retroid представила Pocket Flip 2 только на видео, утечка информации намекает на то, что релиз устройства может состояться уже в ближайшем будущем.