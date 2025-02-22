Новый смартфон Poco X7 от Xiaomi имеет процессор Dimensity 7300 Ultra от MediaTek, в отличие от Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm, который установлен в предыдущей модели Poco X6

Недавно выпущенный Poco X7 от Xiaomi вызывает интерес в сравнении с предыдущей моделью Poco X6.

В процессе тестирования Poco X7 в Geekbench 6.3 были получены следующие результаты: 1030 баллов в одноядерном тесте и 2908 баллов в многоядерном тесте. Хотя не было возможности провести непосредственное сравнение с Poco X6, который работает на Snapdragon 7s Gen 2, другое устройство Xiaomi с этим процессором, Redmi Note 13 Pro 5G, получил 1029 баллов в Geekbench.

Эти результаты свидетельствуют о небольшом улучшении производительности в Poco X7 по сравнению с Poco X6. Однако, несмотря на смену процессора, разница в баллах является незначительной. Возможно, это связано с неполной оптимизацией нового процессора или другими факторами. При других сравнительных тестах, таких как бенчмарк Wildlife Extreme Unlimited и Slingshot, Poco X7 продемонстрировал результаты, сравнимые или даже немного ниже, чем у Poco X6, в зависимости от конкретной области.