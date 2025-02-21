Водоблоки обеспечивают небольшое повышение температуры на 2 градуса Цельсия, что имеет значение для высокопроизводительных вычислений.

Компания EK анонсировала новое поколение водоблоков EK-Quantum Velocity³, предназначенных для процессоров с разъемами LGA 1700/1851/AM5. Ключевой особенностью этих водоблоков является полностью настраиваемая конфигурация благодаря модульной конструкции. Они являются преемниками серии Velocity².

Водоблоки EK-Quantum Velocity³ доступны в трех вариантах: белом, ацеталовом и с плексигласовой крышкой. Они имеют модульную конструкцию, которая позволяет пользователю настраивать внутренние компоненты, а также позволяет регулировать расположение теплораспределителя и портов для достижения оптимальной конфигурации системы водяного охлаждения. Водоблоки поставляются с новыми монтажными скобами, облегчающими установку.



Водоблоки EK-Quantum Velocity³ CPU имеют высоту 25 мм, что позволяет устанавливать их даже в корпусах малого форм-фактора. Все три варианта водоблоков доступны для покупки по цене $111,9 на официальном сайте EK.