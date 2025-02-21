Если эти слухи оказываются правдой, то эта функция может стать эксклюзивной для более дорогих моделей.

Apple, по слухам, тестирует обратную беспроводную зарядку на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, что может сделать ее эксклюзивной для этих моделей. Эта функция уже присутствует у некоторых конкурентов Apple и в случае подтверждения слухов, будет впервые доступна на iPhone. Судя по информации, обратная беспроводная зарядка на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет иметь мощность до 7,5 Вт, что будет превышать возможности текущих флагманских смартфонов Samsung, таких как Galaxy S25 Ultra и Galaxy S24 Ultra, поддерживающих зарядку мощностью 4,5 Вт.

Технология обратной беспроводной зарядки позволит пользователям удобно заряжать другие устройства, такие как наушники или умные часы, с помощью своего iPhone, что будет особенно полезно в мобильной среде. Возможность заряда других устройств с помощью iPhone упростит повседневные задачи и сократит необходимость носить с собой дополнительные зарядные устройства.

Однако, для обратной беспроводной зарядки требуется больше мощности, поэтому для успешной реализации этой функции iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max должны быть оснащены более емкими аккумуляторами. Пользователь с ником Setsuna Digital на платформе Weibo утверждает, что Apple уже проводит тестирование этой технологии и поддерживает ее с мощностью до 7,5 Вт.



