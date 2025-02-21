Обновление 0.1.6 добавляет два новых автомобиля и одну трассу.

Итальянский разработчик игр Kunos Simulazioni анонсировал первое обновление для Assetto Corsa EVO. Версия 0.1.6 патча добавляет два новых автомобиля и одну трассу. Первый автомобиль - Lancia Delta HF Integrale «Evoluzione 2», представлен в своем характерном цвете «Giallo Ginestra». Этот автомобиль поражает своими заносами и прекрасным сочетанием турбированного двигателя и полного привода. Второй автомобиль - Lamborghini Huracán STO - вдохновлен гоночными гонками GT и создан для обеспечения максимальной скорости и точности на дороге.

Трасса Fuji Speedway также добавлена в игру впервые в истории серии. Она предлагает гонки с видом на гору Фудзи. Обновление также включает несколько исправлений и улучшений Assetto Corsa EVO, включая исправление генерации миниатюр при выходе из игры, оптимизацию использования VRAM при генерации миниатюр и исправление задержки вращения камеры преследования после изменения настроек.



Кроме того, обновление включает оптимизацию и настройку системы ввода, а также обновление локализации. Значок ручного тормоза на HUD теперь отображается правильно при запуске сессии, а кнопки Look-At стали обязательными.