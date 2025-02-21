Кроме того, новый кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, в отличие от предыдущей версии, которая работала на скорости 480 Мбит/с.

Nomad ChargeKey - это кабель USB-C, который компактно помещается на кольцо для ключей. Обновленная модель ChargeKey V2 имеет улучшенную функциональность, позволяя заряжать устройства мощностью до 240 Вт, включая мощные ноутбуки, такие как Apple MacBook Pro. Это означает, что пользователи больше не будут ограничены в возможности зарядки своих устройств.

Одной из главных особенностей новой модели ChargeKey является ее способность передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. В результате, ChargeKey V2 поддерживает максимальную скорость передачи данных, которую могут обеспечить новейшие модели смартфонов Apple - iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro.

Благодаря небольшому размеру и креплению на брелоке для ключей, ChargeKey V2 всегда будет под рукой и готов к использованию в любое время.

