Желающие могут приобрести устройство, внеся предварительный взнос в размере 599 долларов.

Компания Oukitel запустила краудфандинговую кампанию для своего нового прочного смартфона WP100 Titan. Желающие могут приобрести устройство, внеся предварительный взнос в размере 599 долларов. Однако потенциальные бэкеры должны учесть возможность импортных пошлин и риски, связанные с участием в краудфандинговых кампаниях. Ожидается, что поставки начнутся в апреле. WP100 Titan - это мощный смартфон с внушительными характеристиками. Он защищен от пыли и воды, имеет встроенный проектор разрешением 854x480 пикселей и яркостью 100 люмен, а также большой светодиод на задней панели. Особенностью смартфона WP100 Titan является огромный аккумулятор емкостью 33 000 мАч. Благодаря этому, смартфон может поддерживать обратную зарядку мощностью до 18 Вт, а сам может быть заряжен мощностью до 66 Вт. Также важно отметить, что динамик смартфона может достигать громкости в 130 децибел.