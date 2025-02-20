Он оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с режимом Always on Display (AOD) и поддержкой пролистывания и касания.

Huawei представил свою новую модель носимого устройства, Huawei Band 10. Он является преемником модели Band 9 и имеет схожий дизайн, но с некоторыми изменениями. Корпус Band 10 выполнен из алюминиевого сплава с острыми краями, в отличие от более округлого дизайна предыдущей модели. Он оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем, который поддерживает режим Always on Display и жесты пролистывания и касания.

Одной из главных новых функций Band 10 является отслеживание сна. В новой модели появилась метрика вариабельности сердечного ритма (HRV), обновленный отчет о состоянии сна и дополнительный анализ сна. Кроме того, Huawei добавила новое приложение "Эмоциональное благополучие", в котором представлены рекомендации для улучшения настроения.

Как и в предыдущей модели, в Band 10 вы можете отслеживать показатели, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и уровень стресса. Устройство поддерживает запись тренировок в 100 различных режимах. Есть также функции уведомлений о вызовах, разноцветного фонарика и поиска браслета.

Время автономной работы Band 10 составляет до 14 дней, а полная зарядка занимает всего 45 минут. Однако стоит отметить, что при обычном использовании батареи хватает на 8 дней, что на один день меньше, чем у предыдущей модели. Часы совместимы с операционными системами Android 9.0 и iOS 13.0 или более поздними версиями.