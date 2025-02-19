Технология UltraQLC представляет собой платформу, объединяющую память BICS 8 3D QLC NAND от Kioxia с новым контроллером, который имеет 64 канала NAND и специальную прошивку.

На недавнем Дне инвестора компания SanDisk объявила о своих планах выпуска твердотельных накопителей (SSD) емкостью до 1 петабайта (1 ПБ = 1024 ТБ). Для создания этих накопителей будет использована передовая технология UltraQLC. Однако, конкретные сроки выхода на рынок пока не были озвучены.

UltraQLC - это не новый тип памяти, а интегрированная платформа, которая объединяет память BICS 8 3D QLC NAND компании Kioxia с разработанным самой SanDisk передовым контроллером. У контроллера имеется впечатляющие 64 канала NAND и специализированная прошивка. Контроллер играет важную роль в системе, так как включает аппаратные ускорители, специфичные для хранения данных, что снижает задержки, увеличивает пропускную способность и повышает надежность накопителей. Контроллер также динамически регулирует энергопотребление в зависимости от нагрузки, обеспечивая энергоэффективность.

Вначале твердотельные накопители SanDisk UltraQLC будут использовать 2-терабитные (2 Тб) чипы памяти NAND, обеспечивая емкость до 128 Тб. Однако, теоретически контроллер может поддерживать более высокую емкость, но это может отразиться на производительности. В будущем SanDisk планирует разработку накопителей с большей емкостью NAND, что позволит увеличить емкость SSD до 256 ТБ, 512 ТБ и, в конечном счете, до 1 ПБ.



