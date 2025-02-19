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ddr22
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
Модификацию можно легко установить, так как она является модульной деталью, которую можно снять и заменить без необходимости в пайке.

Недавние исследования показали, что легендарный телефон Nokia 3310 может быть модифицирован для поддержки зарядки через разъем USB-C. Это возможно благодаря тому, что разъем зарядки является модульной частью, которую можно легко заменить без необходимости пайки. Моддер по имени Андреа Сальватори провел эксперимент и установил USB-C порт на Nokia 3310, что позволяет телефону получать напряжение 5 В из современного порта. Видеоролик продемонстрировал эту модификацию, и теперь USB-C модули можно купить за 25 евро на странице Bento.

С этим обновлением Nokia 3310 сможет быть удобно заряжена с помощью современных зарядных устройств и кабелей. Кроме того, другая съемная часть - микрофон - будет сохранена. Однако стоит отметить, что возможность совершения телефонных звонков может быть ограничена в зависимости от доступности сетей GSM. Даже обновленная версия Nokia 3310 2017 года с поддержкой 3G и портом microUSB может иметь проблемы в некоторых регионах.

#nokia 3310
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