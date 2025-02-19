Этот аксессуар разработан для зарядки различных устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Китайская компания Cuktech представила свой новый пауэрбанк 15 Ultra с емкостью аккумулятора 20 000 мАч. Этот аксессуар предназначен для питания различных устройств, включая ноутбуки, смартфоны, планшеты и портативные игровые устройства. 15 Ultra имеет три порта - два USB-C и один USB-A, которые в совокупности обеспечивают общую мощность 210 Вт. Распределение мощности между различными портами таково: USB-C1 может выдавать до 140 Вт, USB-C2 - до 65 Вт (90 Вт для устройств Xiaomi), а USB-A - до 33 Вт. Когда все три порта используются одновременно, USB-C1 предоставляет 100 Вт, а два других порта - 45 Вт и 15 Вт соответственно.

Новый пауэрбанк имеет компактные размеры - 151,8 x 57,1 x 44,4 мм и весит примерно 589 грамм. Компания Cuktech утверждает, что с помощью 15 Ultra смартфон можно зарядить на 70% всего за 20 минут. Этот пауэрбанк также поддерживает широкий спектр протоколов быстрой зарядки, включая PPS, UFSC, QC, PD 3.1, FCP, SCP и MiPPS. В коробке с пауэрбанком поставляется кабель PD 3.1 длиной 0,97 м, что является удобным дополнением.