Обновление позволяет сохранять фотографии Ultra-HDR в более эффективном формате HEIC, который занимает меньше пространства для хранения.

Google выпустила вторую публичную бета-версию Android 16, которая включает новые функции для камеры. Обновление позволяет сохранять фотографии Ultra-HDR в формате HEIC, что экономит место для хранения. Фотографы теперь также имеют возможность настраивать экспозицию в автоматическом режиме, регулируя параметры, такие как чувствительность сенсора или выдержка. Все остальные параметры экспозиции выбираются автоматически.

Кроме того, Google расширила возможности настройки баланса белого во второй бета-версии Android 16. Пользователи могут регулировать цветовую температуру и добавлять оттенок для компенсации сложных условий освещения.

Ожидается, что Android 16 будет выпущен во втором квартале 2025 года. Google строго следует графику выпуска программного обеспечения, поэтому в настоящее время доступна только вторая публичная бета-версия. Эта версия фокусируется на улучшении функций камеры и предоставляет пользователям новые возможности для создания качественных фотографий.



Обновление Android 16 также поддерживает формат HEIC для сохранения фотографий Ultra-HDR, что позволяет сэкономить место на устройстве. Возможность настройки экспозиции в автоматическом режиме дает фотографам больше контроля над результатами съемки. Также пользователи получают возможность настраивать баланс белого в соответствии с условиями освещения.



