Если название звучит знакомо, то это потому, что дизайн устройства основан на Nokia N97, культовом раздвижном телефоне.

Компания Sugar Cubes представила игровой портативный компьютер под названием N97 Elite. Дизайн этого устройства является отсылкой к Nokia N97, популярному раздвижному телефону. Хотя механизм раскрытия не делает его уникальным, учитывая наличие других раздвижных портативных устройств, этот дизайн привносит нотку ностальгии. Но несмотря на внешние сходства с Nokia N97, технические характеристики N97 Elite не слишком современные.

В самой мощной конфигурации N97 Elite используется процессор Snapdragon 855+, который является флагманским чипом 2019 года. Хотя это не самый мощный чип, он способен без труда справиться с большинством эмуляторов. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, N97 Elite может предложить неплохую производительность. Устройство оснащено 4,7-дюймовым экраном, который можно сдвигать вверх и наклонять для обеспечения более удобного угла обзора. При сдвиге экрана открывается контроллер. Однако, несмотря на наличие D-pad, устройство не оснащено аналоговыми стиками, возможно, из-за его компактности.

По информации из китайских социальных сетей, компания Sugar Cubes уже давно говорит о прототипах этого устройства и в настоящее время N97 Elite уже продается в Китае. Пока неизвестно, будет ли игровой портативный компьютер доступен на международном рынке. Цена на N97 Elite составляет 1 499 юаней, что приблизительно равняется 205 долларам.