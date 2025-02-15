Компания Sugar Cubes представила игровой портативный компьютер под названием N97 Elite. Дизайн этого устройства является отсылкой к Nokia N97, популярному раздвижному телефону. Хотя механизм раскрытия не делает его уникальным, учитывая наличие других раздвижных портативных устройств, этот дизайн привносит нотку ностальгии. Но несмотря на внешние сходства с Nokia N97, технические характеристики N97 Elite не слишком современные.
В самой мощной конфигурации N97 Elite используется процессор Snapdragon 855+, который является флагманским чипом 2019 года. Хотя это не самый мощный чип, он способен без труда справиться с большинством эмуляторов. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, N97 Elite может предложить неплохую производительность. Устройство оснащено 4,7-дюймовым экраном, который можно сдвигать вверх и наклонять для обеспечения более удобного угла обзора. При сдвиге экрана открывается контроллер. Однако, несмотря на наличие D-pad, устройство не оснащено аналоговыми стиками, возможно, из-за его компактности.
По информации из китайских социальных сетей, компания Sugar Cubes уже давно говорит о прототипах этого устройства и в настоящее время N97 Elite уже продается в Китае. Пока неизвестно, будет ли игровой портативный компьютер доступен на международном рынке. Цена на N97 Elite составляет 1 499 юаней, что приблизительно равняется 205 долларам.