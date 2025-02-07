Samsung уже использует поддисплейную камеру в серии Z Fold.

Согласно утечке информации от пользователя X @kro_roe, Samsung Galaxy S26 Ultra, преемник Samsung Galaxy S25 Ultra, может быть оснащен поддисплейной камерой, которая является характерной особенностью модельного ряда Z Fold компании.

Внедрение этой технологии в устройства Samsung является новым шагом. Утечка указывает, что в прототипе Galaxy S26 Ultra нет отверстий, что означает, что флагманский телефон 2026 года может иметь камеру, спрятанную под экраном. Однако, неясно, насколько качественно она будет функционировать по сравнению с уже существующими подобными камерами в серии Z Fold, которые имеют некоторые проблемы с четкостью снимков.

В настоящее время эта технология все еще несколько отстает по качеству от обычных селфи-камер с отверстиями. Снимки, сделанные поддисплейной камерой, оказываются размытыми и нечеткими, хотя программные настройки могут нивелировать некоторые из этих проблем.