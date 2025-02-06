Компания Microsoft недавно удалила официальное руководство по обходу TPM и CPU для установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК.

Майкрософт удалил официальное руководство по обходу требований TPM (Trusted Platform Module) и CPU (Central Processing Unit) для установки операционной системы Windows 11 на несовместимые компьютеры. Хотя прежний метод изменения реестра продолжает работать, его удаление с официальной страницы поддержки вызывает некоторые вопросы. Теперь компания определила сторонний инструмент под названием Flyby11, который позволяет обойти системные требования Windows 11, как потенциально вредоносное программное обеспечение.

Flyby11 недавно получил обновление, включающее в себя тот же метод изменения реестра, который ранее был описан компанией Microsoft. В своих примечаниях разработчик инструмента сообщает, что Windows Defender, программа антивирусной защиты Майкрософт, маркирует Flyby11 как PUA:Win32/Patcher и рекомендует пользователям не обращать внимание на это предупреждение, если они хотят использовать инструмент. Разработчик также отмечает, что свяжется с Майкрософт для проверки этого маркера. По данным из Microsoft Security Intelligence, PUA:Win32/Patcher может быть потенциально опасным вредоносным программным обеспечением, что может негативно сказаться на работоспособности компьютера.

